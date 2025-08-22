Рубио и Ермак обсудили гарантии безопасности Украины

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудили вопросы, касающиеся предоставления гарантий безопасности Украине. Об этом сообщает издание «Общественное» со ссылкой на советника Ермака Александра Бевза.

Бевз сообщил, что стороны планируют завершить разработку модели гарантий безопасности до конца следующей недели, а детали данной модели прорабатываются двумя подгруппами, одна из которых занимается политико-юридическими вопросами, а другая — вопросами, касающимися исключительно военной сферы.

По его словам, военные гарантии подразумевают поставки вооружения, оказание финансовой поддержки Вооруженным силам Украины, обмен разведывательными данными и обеспечение проведения учений и тренировочных миссий. Бевз также добавил, что переговорщики ведут работу над созданием адаптированной версии статьи 5 Устава Организации Североатлантического договора (НАТО) о коллективной обороне.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не возьмут на себя никаких обязательств по гарантиям безопасности Украины, пока не поймут, что требуется.

Ранее в Европе назвали «самую сильную» гарантию безопасности Украины.