МИД РФ опроверг слова Запада о подрыве Россией урегулирования

МИД: спекуляции Запада о подрыве РФ урегулирования не выдерживают критики
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Спекуляции западных стран о якобы имевших место попытках России подорвать процесс урегулирования ситуации на Украине являются абсурдными. Об этом заявило министерство иностранных дел в своем Telegram-канале.

В ведомстве обратили внимание на публикации, размещенные в таких изданиях, как Bloomberg, The Wall Street Journal и ряде других западных СМИ. В них, по утверждению МИД, министра иностранных дел России Сергея Лаврова «буквально обвинили» в «подрыве российско-американских договоренностей на высшем уровне на Аляске» из-за его высказываний о недопустимости исключения России из участия в возможных будущих гарантиях безопасности для Украины.

В министерстве заявили, что не понимают, каким образом в словах Лаврова можно усмотреть попытки России «подорвать процесс урегулирования», и подчеркнули, что российская позиция, напротив, отличается последовательностью, а заявления министра подтверждают тезисы по проблематике украинского кризиса. В связи с этим в министерстве указали на несерьезность разговоров о каком-либо «подрыве» чего-либо со стороны МИД.

В министерстве выразили мнение, что в данной ситуации западные СМИ недобросовестно спекулируют на острых темах международной повестки и призвали критически относиться к подобным «вбросам».

Ранее Лавров раскритиковал заявления лидеров Европы по Украине.

