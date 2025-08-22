На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Сомалиленда поддержал выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Абдуллахи поддержал выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира
true
true
true
close
Jose Luis Magana/AP

Президент непризнанной республики Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдуллахи выступил за выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил телеканал Kaab TV.

«Я, как президент Сомалиленда, заявляю, что присоединяюсь к мировым лидерам, которые выдвинули кандидатуру президента Трампа на Нобелевскую премию мира», — сказал он.

Также Абдуллахи поблагодарил Трампа за рассмотрение возможности признания государственности Сомалиленда со стороны США.

До этого экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон пообещала номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира, если он урегулирует конфликт на Украине. При этом она отметила, что сделает это только при условии, что глава администрации США не допустит территориальных уступок Украины.

Также сообщалось, что американский лидер неоднократно звонил бывшему генеральному секретарю НАТО, министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу для обсуждения Нобелевской премии мира.

Сомалиленд является непризнанным государством в северной части Африканского Рога на территории бывшей колонии Британское Сомали. Признается большинством международного сообщества как часть Сомали. Столицей и крупнейшим городом страны является Харгейса.

Правительство Сомалиленда рассматривает свое государство правопреемником Британского Сомали, которое, в качестве непродолжительное время существовавшего независимого государства Сомалиленд, в 1960 году объединилось с Подопечной территорией Сомали (ранее Итальянское Сомали) в единое государство.

Ранее в Госдуме высмеяли выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами