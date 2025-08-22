Президент Сомалиленда поддержал выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Абдуллахи поддержал выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Президент непризнанной республики Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдуллахи выступил за выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил телеканал Kaab TV.

«Я, как президент Сомалиленда, заявляю, что присоединяюсь к мировым лидерам, которые выдвинули кандидатуру президента Трампа на Нобелевскую премию мира», — сказал он.

Также Абдуллахи поблагодарил Трампа за рассмотрение возможности признания государственности Сомалиленда со стороны США.

До этого экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон пообещала номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира, если он урегулирует конфликт на Украине. При этом она отметила, что сделает это только при условии, что глава администрации США не допустит территориальных уступок Украины.

Также сообщалось, что американский лидер неоднократно звонил бывшему генеральному секретарю НАТО, министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу для обсуждения Нобелевской премии мира.

Сомалиленд является непризнанным государством в северной части Африканского Рога на территории бывшей колонии Британское Сомали. Признается большинством международного сообщества как часть Сомали. Столицей и крупнейшим городом страны является Харгейса.

Правительство Сомалиленда рассматривает свое государство правопреемником Британского Сомали, которое, в качестве непродолжительное время существовавшего независимого государства Сомалиленд, в 1960 году объединилось с Подопечной территорией Сомали (ранее Итальянское Сомали) в единое государство.

Ранее в Госдуме высмеяли выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.