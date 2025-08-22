На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Астрахани пройдет заседание межправкомиссии РФ и Азербайджана

ТАСС: вице-премьеры Азербайджана и РФ проведут заседание межправкомиссии
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Вице-премьеры РФ и Азербайджана Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев проведут 22 августа заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, встреча пройдет в Астрахани.

До этого Оверчук сообщил, что в конце текущей недели проведет встречу с представителями Азербайджана. В том числе участники заседания обсудят вопросы разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Как отметил заместитель председателя российского правительства, существует трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении. Она работает над реализацией девятого пункта трехсторонней декларации лидеров этих стран и включает в себя все нюансы, которые затрагивают интересы РФ на Южном Кавказе. В первую очередь это касается развития железнодорожного сообщения в данном регионе.

Оверчук добавил, что в настоящее время сторонам важно понять, удалось ли найти решения по определенным пунктам. Если это так, то появится необходимость перейти в плоскость технико-экономических обоснований расчетов и заняться разблокированием транспортных коммуникаций.

Ранее в РФ поддержали инициативу о создании транспортного коридора между Арменией и Азербайджаном под названием «маршрут Трампа».

