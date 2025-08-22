На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-директор ЦРУ назвал решения в политике Трампа, которым рады в России и Китае

Экс-директор ЦРУ Бернс: в Кремле и Пекине «звенят бокалы» из-за политики Трампа
Amanda Andrade-Rhoades/AP

Политика администрации президента США Дональда Трампа должна вызывать «звон бокалов» у России и Китая. Об этом в колонке для The Atlantic написал бывший директор ЦРУ Уильям Бернс.

По его мнению, решения Белого дома являются самоубийственными.

«Если бы аналитики ЦРУ увидели, что наши соперники из великой державы совершают подобное, мы бы открыли бутылку бурбона», — считает Бернс.

Он утверждает, что вместо этого Вашингтон «слышит звон бокалов с шампанским в Москве и Пекине».

В качестве неверных решений администрации президента США Бернс привел ликвидацию агентства США по международному развитию (USAID), 50%-ное сокращение бюджета Госдепартамента, а также увольнение целого ряда госслужащих, в том числе сотрудников его бывшего ведомства.

В мае профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале норвежского политолога Гленна Дисена заявил, что США допустили сближение России и Китая из-за ошибочных действий в Европе и на Украине.

Ранее Клинтон оценила внешнюю политику Трампа.

Второй срок Трампа
