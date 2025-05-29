Эксперт рассказал, как США допустили сближение Китая и России

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на Youtube-канале норвежского политолога Гленна Дисена заявил, что США допустили сближение России и Китая из-за ошибочных действий в Европе и на Украине.

«США не могут сосредоточиться на азиатском регионе, а в это время Россия и Китай только укрепляют связи. Продолжение конфликта совершенно нерационально для нас, и поэтому мы оказались в печальном положении», — поделился Миршаймер.

Он уточнил, что Вашингтон опасается союза Москвы и Пекина, но из-за просчета по украинскому конфликту ситуация стала хуже.

По словам Миршаймера, вместо того, чтобы обратить свое внимание на Китай, США приложили много усилий, чтобы спровоцировать Россию, которая не несла угрозу Европе и НАТО. Теперь Россия и Китай «близки как никогда».

До этого газета Financial Times писала, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от американских компаний прекратить предоставлять предприятиям из Китая программное обеспечение (ПО) для проектирования полупроводников.

Ранее сообщалось, что AMD в 2025 году потеряет более миллиарда долларов из-за торговой войны США и КНР.