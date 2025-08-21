США ввели санкции против гражданина Греции за сотрудничество с Ираном

США ввели санкции против гражданина Греции за помощь в экспорте иранской нефти

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкционные ограничения в отношении гражданина Греции и связанных с ним компаний с целью противодействия экспортным операциям с нефтью, осуществляемым Ираном. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США, таким образом Вашингтон «наносит очередной удар по экспорту иранской нефти, вводя санкции против гражданина Греции Антониоса Маргаритиса, связанных с ним компаний и почти десятка судов, входящих в «теневой флот» Ирана».

В пресс-релизе управления приводятся слова главы Минфина США Скотта Бессента, который заявил, что ограничительные меры против Маргаритиса ослабляют возможности Тегерана «финансировать свои военные программы».

Под действие санкционных ограничений попали следующие организации: Marant Shipping and Trading S.A., зарегистрированная в Греции и на Маршалловых Островах, а также компании Square Tanker Management Ltd., Comford Management S.A., United Chartering S.A. и Cristobal Marine Corp.

