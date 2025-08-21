На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США ввели санкции против гражданина Греции за сотрудничество с Ираном

США ввели санкции против гражданина Греции за помощь в экспорте иранской нефти
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкционные ограничения в отношении гражданина Греции и связанных с ним компаний с целью противодействия экспортным операциям с нефтью, осуществляемым Ираном. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США, таким образом Вашингтон «наносит очередной удар по экспорту иранской нефти, вводя санкции против гражданина Греции Антониоса Маргаритиса, связанных с ним компаний и почти десятка судов, входящих в «теневой флот» Ирана».

В пресс-релизе управления приводятся слова главы Минфина США Скотта Бессента, который заявил, что ограничительные меры против Маргаритиса ослабляют возможности Тегерана «финансировать свои военные программы».

Под действие санкционных ограничений попали следующие организации: Marant Shipping and Trading S.A., зарегистрированная в Греции и на Маршалловых Островах, а также компании Square Tanker Management Ltd., Comford Management S.A., United Chartering S.A. и Cristobal Marine Corp.

Ранее стало известно, как Иран может отомстить США.

Все новости на тему:
Конфликт вокруг Ирана
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами