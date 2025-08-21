Немецкий политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал идею премьер-министра Италии Джорджи Мелони предоставить Украине гарантии безопасности в формате «НАТО-лайт» без фактического вступления страны в альянс. По мнению эксперта, у данной инициативы есть недостаток: Европа не остановит милитаризацию Киева.

«Как будут развиваться события, и удастся ли найти компромисс? В былые годы мирные договоры основывались на пактах о ненападении. Может, такой путь окажется приемлемым для Москвы и Киева?», — задался вопросом Рар.

Что касается членства Украины в НАТО, этот вопрос и без Мелони уже никто не поднимает, добавил он.

По данным агентства Bloomberg, формат гарантий безопасности, который предлагает Мелони, не предполагает членства Украины в Североатлантическом альянсе, однако включает механизм коллективной помощи, схожий с пятой статьей устава НАТО. В публикации говорится, что это позволит союзникам Киева быстро согласовать ответные меры в случае ввода войск.

Ранее на Западе назвали отвлекающей дискуссию о гарантиях безопасности для Киева.