В США заявили о стратегической катастрофе Украины

Bloomberg: саммит на Аляске стал стратегической катастрофой для Украины

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа оказалась стратегической катастрофой для Украины и ее союзников. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В материале отмечается, что надежды на возвращение территорий на Украине угасли. Кроме того, большинство украинцев, согласно опросам, хотят прекращения огня, даже если это означает потерю контроля над территориями, пишет агентство.

«Именно поэтому двусторонний саммит Трампа на Аляске стал стратегической катастрофой для Украины и ее союзников», — говорится в сообщении издания.

Вместе с тем, говорится в статье, США отказались от угрозы санкций и других форм давления на Россию.

15 августа, президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

