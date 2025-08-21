Внук Зюганова получил должность в правительстве Ростовской области

Михаила Зюганова, внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова, назначили заместителем министра экономического развития Ростовской области. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным издания, 31-летний мужчина занял вновь образованную должность. На новом месте работы он будет курировать вопросы, связанные с реализацией национальных проектов, и отвечать за укрепление связей с высшими органами власти.

«Выбор [кандидатуры Михаила Зюганова] в первую очередь связан с подтвержденными управленческими компетенциями в работе с региональными представителями власти в Московской и Орловской областях», — рассказали в правительстве Ростовской области.

Там добавили, что внук лидера КПРФ «разделяет взгляды» руководства партии. При этом он не имеет партийной принадлежности и в своей профессиональной деятельности ориентируется на интересы жителей, подчеркнул источник газеты.

Всего у 81-летнего Геннадия Зюганова восемь внуков. Как отметили журналисты, старший брат Михаила Зюганова Леонид Зюганов с 2012 года работал помощником действующего главы Орловской области Андрея Клычкова. В 2014 году он стал членом Московской городской думы, а в 2023 году участвовал в выборах мэра российской столицы. По итогам голосования мужчина занял второе место.

