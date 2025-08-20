На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В столице Ливии возобновило работу посольство Сирии

Посольство Сирии в Ливии возобновило свою работу спустя 13 лет
true
true
true
close
Shutterstock

Посольство Сирийской Арабской Республики возобновило свою работу в Ливии спустя 13 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Правительство национального единства Ливии.

В заявлении отмечается, что делегация сирийского внешнеполитического ведомства уже начала предоставлять консульские услуги во временной штаб-квартире в Триполи.

В воскресенье, 17 августа, авиакомпания «Сирийские авиалинии» начала выполнять рейсы в аэропорт «Митига» в Триполи после нескольких лет приостановки.

По словам представителя авиакомпании, рейсы из Триполи в Дамаск классифицируются как чартерные, а не регулярные, поскольку фиксированные дни для перелетов пока не были установлены. Расписание будет зависеть от спроса пассажиров и грузоперевозок.

В апреле премьер-министр ПНЕ Абдель Хамид Дбейба договорился с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа о создании комитета для укрепления сотрудничества между странами. 

Дипмиссия Сирии в Ливии приостановила свою деятельность в 2012 году на фоне продолжавшегося с 2011 года сирийского конфликта.

Ранее Трамп призвал страны Ближнего Востока к примирению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами