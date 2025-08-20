В столице Ливии возобновило работу посольство Сирии

Посольство Сирии в Ливии возобновило свою работу спустя 13 лет

Посольство Сирийской Арабской Республики возобновило свою работу в Ливии спустя 13 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Правительство национального единства Ливии.

В заявлении отмечается, что делегация сирийского внешнеполитического ведомства уже начала предоставлять консульские услуги во временной штаб-квартире в Триполи.

В воскресенье, 17 августа, авиакомпания «Сирийские авиалинии» начала выполнять рейсы в аэропорт «Митига» в Триполи после нескольких лет приостановки.

По словам представителя авиакомпании, рейсы из Триполи в Дамаск классифицируются как чартерные, а не регулярные, поскольку фиксированные дни для перелетов пока не были установлены. Расписание будет зависеть от спроса пассажиров и грузоперевозок.

В апреле премьер-министр ПНЕ Абдель Хамид Дбейба договорился с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа о создании комитета для укрепления сотрудничества между странами.

Дипмиссия Сирии в Ливии приостановила свою деятельность в 2012 году на фоне продолжавшегося с 2011 года сирийского конфликта.

