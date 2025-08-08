Глава Intel отреагировал на призыв Трампа уйти в отставку

Глава Intel Тан заявил, что работает с командой Трампа для решения вопросов

Глава технологической корпорации Intel Лип-Бу Тан заявил, что находится в контакте с представителями администрации президента США Дональда Трампа для урегулирования недопонимания, возникшего из-за обвинений в его связях с Китаем. Его слова опубликованы на сайте компании.

«Мы взаимодействуем с администрацией, чтобы решить поднятые вопросы и предоставить ей факты», — заявил он.

Тан подчеркнул, что полностью разделяет приверженность президента вопросу укрепления национальной и экономической безопасности США. Он добавил, что ценит лидерские качества Трампа и гордится тем, что возглавляет компанию, которая играет важную роль в достижении целей страны.

7 августа американский лидер призвал к немедленной отставке генерального директора Intel. Заявление прозвучало на фоне усиливающегося внимания американских властей к связям руководителя компании с китайским технологическим сектором.

По данным Reuters, Лип-Бу Тан десятилетиями осуществлял инвестиции в китайские компании через основанный им в 1987 году венчурный фонд Walden International, а также через связанные с ним структуры Sakarya Limited и Seine Limited, зарегистрированные в Гонконге.

Ранее сообщалось, что призыв Трампа к отставке главы Intel обвалил акции компании.