В России оценили шанс отправки европейских войск на Украину

Военный эксперт Дандыкин: Европа блефует в вопросе отправки войск на Украину
Abdul Saboor/Reuters

Отсутствие единства между европейскими странами в вопросе будущей отправки контингентов на Украину говорит о том, что они, вероятно, просто блефуют. Такое мнение высказал в разговоре с «Газетой.Ru» военный эксперт Василий Дандыкин.

По его оценке, нынешние обсуждения в Европе, несмотря на активное их освещение в западных СМИ, пока не имеют весомого значения.

«Многое в вопросе отправки войск будет зависеть, собственно, не от европейцев, а от США и, конечно же, от России. Для Москвы размещение контингентов натовских стран на украинской территории будет означать ровно ту угрозу, для предотвращения которой, среди прочего, и была начата СВО, — напомнил эксперт. — Поэтому, полагаю, сейчас мы наблюдаем некий блеф со стороны Европы, все эти разговоры, что они разместят или нет, — просто так подобное сделать не получится. Это большой политический авантюризм. Поэтому реализация таких планов маловероятна».

При этом, отмечает Дандыкин, разногласия европейцев по поводу отправки войск не ухудшат ситуацию внутри ЕС — там и без этих противоречий давно уже нет единства.

«Да, санкции они вместе подписывают, но по сути у каждой страны свои интересы, наиболее яркие примеры — Венгрия, Словакия. Тему войск будут, конечно, время от времени поднимать, чтобы продемонстрировать какую-то решимость, но дальше дело не пойдет. Что касается президента Франции Эммануэля Макрона, который на излете второго — и последнего — срока (до выборов осталось менее двух лет. — Прим. ред.) активнее всех выступает за агрессивные действия — ему просто надо оставить какой-то след в истории. Амбиции-то были огромные, а по итогу ничего не получилось», — резюмировал эксперт.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило () о том, что в Европе не могут договориться об отправке войск на Украину после мирного урегулирования. Польша, например, категорически против этого. Главные сторонники такой идеи — Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Но, отмечает издание, оба они политически слабы, а потому неясно, как смогут «продать» свою инициативу избирателям.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что авантюрная позиция Макрона по Украине не находит понимания у США.

Переговоры о мире на Украине
