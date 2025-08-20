Польша назвала причину отказа отправлять войска на Украину

Польша исключает отправку своих войск на Украину, поскольку опасается ослабить собственные вооруженные силы. Об этом пишет американская газета Politico.

«Польша, теперь обладающая крупнейшими вооружёнными силами в ЕС, исключает отправку войск на Украину», — говорится в сообщении издания.

При этом отмечается, что Варшава готова помочь с военной логистикой тем странам, которые готовы обеспечить гарантии безопасности Украины.

До этого глава МО Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что далеко не все страны из «коалиции желающих» готовы отправить своих военных на Украину.

Bloomberg сообщил, что около 10 стран заявили о своей готовности отправить войска на Украину после завершения боевых действий. Военный контингент, как утверждают источники, поможет ВСУ в «обучении и подкреплении», однако будет дислоцирован вдали от линии фронта. Европейцы надеются, что поддержку окажет Вашингтон — как минимум будет предоставлять разведданные и военную технику. В Белом доме уже заявили, что готовы помочь в координации, но исключили отправку своих сил. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Politico заявило о сложностях при возможной отправке войск ЕС на Украину.