В СВР раскрыли неудобную правду, которую замалчивает Украина

СВР: Украина заметает под ковер неудобные для себя эпизоды войны с Россией
Thomas Peter/Reuters

Киев «заметает под ковер» неудобные для себя эпизоды военного конфликта с Россией. В частности, всячески пытается скрыть факт участия на стороне российских военных большого числа «убежденных антифашистов из различных регионов мира», сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Как рассказали в СВР, «особо охраняемой» является информация о случаях добровольного вступления в ряды Вооруженных сил (ВС) России борцов с украинскими националистами из других стран, которые называют себя близкими «друзьями» Украины. Разведчики уточнили, что речь идет о гражданах Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других государств ЕС. Отмечается, что если такие добровольцы попадают в украинский плен, то власти Киева не включают их в список на обмен с Россией, а сразу выдают Европе под обязательство не допустить попадания информации в СМИ.

В СВР отметили, что подобными действиями президент Украины Владимир Зеленский хочет убедить украинцев и европейцев, что все граждане так называемых цивилизованных стран Запада всецело поддерживают ВСУ.

«Однако никакая цензура не в состоянии скрыть реальность того, что на стороне киевских нацистов помимо украинцев <...> остались лишь профессиональные наемники», — говорится в публикации СВР.

Ранее в Европе заявили, что Зеленского стало «лихорадить».

