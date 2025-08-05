На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе заявили, что Зеленского стало «лихорадить»

Политик Филиппо: Зеленского лихорадит из-за предчувствия скорой замены
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Украинского лидера Владимира Зеленского «лихорадит», поскольку он понимает, что в будущем вряд ли сможет удержаться у власти на Украине, а США и Великобритания всерьез обсуждают смену режима в стране. Об этом на своем YouTube-канале заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский уже понимает, что это финал, который ему организовывают прямо сейчас США и Великобритания», — отметил политик.

По словам Филиппо, именно поэтому на Украине наблюдается усиление авторитарных тенденций в политике.

Украинский лидер, подчеркнул французский политик, осознает, что ему на Западе готовят замену.

«Зеленского лихорадит из-за этого», — подытожил Филиппо.

Представители США и Великобритании тайно обсудили с ближайшим окружением Владимира Зеленского перспективы его смещения с поста президента Украины, сообщила Служба внешней разведки РФ. По ее данным, в Альпах прошла секретная встреча, где стороны сошлись во мнении, что «вопрос давно назрел». Как уточняет СВР, на Западе уже решили выдвинуть на место главы государства экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По данным российской разведки, со стороны Украины на секретные консультации в Альпы приезжали глава офиса президента Андрей Ермак, руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов и бывший главком ВСУ, ныне посол в Великобритании Валерий Залужный.

Ранее Арестович предрек потерю Украиной 12 областей.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами