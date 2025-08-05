Украинского лидера Владимира Зеленского «лихорадит», поскольку он понимает, что в будущем вряд ли сможет удержаться у власти на Украине, а США и Великобритания всерьез обсуждают смену режима в стране. Об этом на своем YouTube-канале заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский уже понимает, что это финал, который ему организовывают прямо сейчас США и Великобритания», — отметил политик.

По словам Филиппо, именно поэтому на Украине наблюдается усиление авторитарных тенденций в политике.

Украинский лидер, подчеркнул французский политик, осознает, что ему на Западе готовят замену.

«Зеленского лихорадит из-за этого», — подытожил Филиппо.

Представители США и Великобритании тайно обсудили с ближайшим окружением Владимира Зеленского перспективы его смещения с поста президента Украины, сообщила Служба внешней разведки РФ. По ее данным, в Альпах прошла секретная встреча, где стороны сошлись во мнении, что «вопрос давно назрел». Как уточняет СВР, на Западе уже решили выдвинуть на место главы государства экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По данным российской разведки, со стороны Украины на секретные консультации в Альпы приезжали глава офиса президента Андрей Ермак, руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов и бывший главком ВСУ, ныне посол в Великобритании Валерий Залужный.

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