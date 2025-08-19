На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Индия и Китай решили возобновить авиасообщение

МИД: Индия и Китай договорились возобновить прямое авиасообщение
true
true
true
close
capibara89/Shutterstok/FOTODOM

Индия и Китай согласовали скорейшее возобновление прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщает индийское министерство иностранных дел (МИД) по итогам визита главы МИД КНР Ван И в Нью-Дели.

«Стороны договорились в кратчайшие сроки возобновить прямое авиасообщение между материковой частью Китая и Индией и завершить работу над обновленным соглашением о воздушном сообщении», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что стороны обсудили возможное упрощение визового режима для туристов, представителей бизнеса, СМИ и других категорий граждан.

Пассажирские рейсы между Индией и Китаем были приостановлены после пандемии COVID-19, что вынудило путешественников из двух соседних стран использовать транзитные узлы, такие как Гонконг или Сингапур.

Возобновление работы по восстановлению прямого сообщения происходит на фоне значительного напряжения в отношениях Индии с США после того, как президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на индийские товары до 50% в качестве штрафа за закупки российской нефти, отмечает агентство.

Ранее было названо неожиданное препятствие при возобновлении полетов между Россией и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами