В Польше сообщили, что вопрос гарантий безопасности для Украины еще предстоит решить

Работа над предоставлением гарантий безопасности Украине пока находится на стадии туманных заявлений. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка после заседания кабмина, комментируя итоги встреч «коалиции желающих» и лидеров стран ЕС, передает ТАСС.

Польша понимает, что для обеспечения прочного мира на Украине соответствующие гарантии нужны, при этом детали поддержки, например финансовой, — это вопрос, который еще предстоит решить, рассказал Шлапка.

Он также добавил, что Варшава не собирается направлять военных на Украину.

Лидеры ЕС встретились в виртуальном формате во вторник в 13:00 по брюссельскому времени, чтобы обсудить итоги прошедших переговоров с президентом США Дональдом Трампом и скоординировать следующие шаги по гарантиям безопасности для Украины.

В пресс-службе премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что во время переговоров «коалиции желающих» затрагивалась тема отправки войск европейских стран на Украину в случае прекращения боевых действий.

Кроме того, обсуждалась возможность введения новых антироссийских санкций.

Ранее Трамп оценил размещение военных сил Франции и Германии на Украине.