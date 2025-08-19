Франция хочет сохранить численность ВСУ после завершения конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости сохранения украинской армии численностью в сотни тысяч человек как гарантии безопасности после конфликта, сообщает ТАСС.

По его мнению, это является одной из основных гарантий безопасности для Украины и даст возможность в случае необходимости сдержать Россию.

Для создания такой армии потребуется сотни тысяч человек, которые необходимо будет оснастить всем необходимым, обучить и содержать на протяжении длительного времени, отметил Макрон.

Кроме того, по его словам, «коалиция желающих», возглавляемая Францией и Великобританией, в этом случае должна будет разместить на Украине силы поддержки «на суше, в море и в воздухе».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Россия не приемлет любых сценариев, которые предусматривают появление на Украине воинского контингента стран НАТО. Разговоры об этом только мешают мирному переговорному процессу, отметила дипломат.

В начале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что численность украинской армии составляет 880 тыс. военнослужащих, рассредоточенных на всей территории страны.

