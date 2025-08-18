Макрон предложил обсуждать завершение конфликта на Украине на встрече с участием ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что что Европа должна участвовать в обсуждении выхода из украинского конфликта.
Он назвал очень важной трехстороннюю встречу лидеров РФ, Украины и США, однако, по его мнению, необходима и встреча с участием Европы.
«Я думаю, что в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента», — заявил Макрон.
Открытая для СМИ часть встречи Трампа, Зеленского и лидеров стран ЕС длилась полчаса.
После совместной встречи Трамп и Зеленский провели встречу с европейскими лидерами.
В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.
Ранее Зеленский призвал Трампа принудить Россию к миру.