Макрон предложил обсуждать завершение конфликта на Украине на встрече с участием ЕС

Макрон предложил обсуждать завершение конфликта на Украине на четырехсторонней встрече
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что что Европа должна участвовать в обсуждении выхода из украинского конфликта.

Он назвал очень важной трехстороннюю встречу лидеров РФ, Украины и США, однако, по его мнению, необходима и встреча с участием Европы.

«Я думаю, что в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента», — заявил Макрон.

Открытая для СМИ часть встречи Трампа, Зеленского и лидеров стран ЕС длилась полчаса.

После совместной встречи Трамп и Зеленский провели встречу с европейскими лидерами.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее Зеленский призвал Трампа принудить Россию к миру.

Встреча Трампа и Зеленского
