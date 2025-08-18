Трамп пообещал участие США в предоставлении Украине гарантий безопасности

Трамп: США будут задействованы в предоставлении гарантий безопасности для Украины

США будут участвовать в предоставлении гарантий безопасности для Украины, заявил президент Дональд Трамп на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Трансляцию ведет C-SPAN.

Трамп подчеркнул, что от Соединенных Штатов будет «много помощи» в части обеспечения безопасности Украины.

«Мы будем в этом задействованы», — добавил он.

Зеленский и Трамп проводят переговоры в Белом доме впервые после февральского скандала, когда американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США и отсутствии благодарности, а также раскритиковал его за отказ от прекращения огня.

По данным газеты Bild, Трамп сперва примет Зеленского наедине, после чего к ним присоединятся европейские лидеры, которые тоже прибыли в Вашингтон.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее постпред США при НАТО уточнил, что означают гарантии безопасности Украине.