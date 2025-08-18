На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский раскрыл подробности встречи с Китом Келлогом в Вашингтоне

Зеленский рассказал, что обсудил с Келлогом дипломатические возможности Киева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что провел в Вашингтоне встречу со спецпосланником США Китом Келлогом, с которым обсудил возможности украинской дипломатии.

«Господин генерал Келлог! Спасибо за встречу и за совместную работу с нашей командой. <...> Обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности — Украины и Европы вместе с Америкой», — сообщил украинский лидер.

Он добавил, что Россию «можно принудить к миру только силой», которой обладает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

18 августа в Белом доме должны состояться переговоры Трампа и Зеленского. Это будет их первая личная встреча после скандала в Овальном кабинете во время совместной пресс-конференции в феврале.

Трамп заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. В преддверии встречи в Белом доме эксперты предупреждают о риске нового скандала между лидерами, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Зеленский не планирует надевать галстук на встречу с Трампом.

