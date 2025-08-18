На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог обозначил главную проблему переговоров Зеленского с Трампом

Политолог Рар: главным препятствием для мира на Украине является Зеленский
Ben Curtis/AP

Президент Украины Владимир Зеленский является главным препятствием для мира, приблизиться к которому попытаются в Белом доме 18 августа. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар. Европейские же политики, которые сопровождают украинского лидера в его поездке в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом, будут сговорчивы, опасаясь выхода Соединенных Штатов из конфликта, считает эксперт.

«Зеленский может отклонить все предложения Вашингтона. Он понимает, что украинские националисты воспримут сдачу территорий в пользу России как капитуляцию. В результате это приведет к тому, что Зеленского сместят, он потеряет власть», — сказал Рар.

По прогнозам политолога, Зеленский будет играть двойную игру, одновременно выступая за мир и пытаясь заставить Трампа изменить политику в отношении Москвы.

Сегодня в Белом доме должны состояться переговоры президентов США и Украины. Это будет их первая личная встреча в Белом доме после скандала во время совместной пресс-конференции в феврале. В Вашингтон прибыли и европейские политики, среди которых глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Трамп заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. В преддверии встречи в Белом доме эксперты предупреждают о риске нового скандала, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предложили запросить гарантии безопасности от ЕС по аналогии с Украиной.

