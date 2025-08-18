В России предложили запросить гарантии безопасности от ЕС по аналогии с Украиной

Россия имеет полное право требовать от Евросоюза ответных гарантий безопасности по аналогии с тем, что сейчас просит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Российская сторона должна требовать, чтобы аналогичные гарантии безопасности были предоставлены со стороны Украины и Евросоюза. Например, чтобы все изменения территориальных границ и статуса Украины были внесены в законы европейских государств, чтобы Киев юридически подтвердил план вывода войск и придерживался его. Кроме того, должны быть выбраны гаранты безопасности, но не подобные «коалиции желающих» объединения, а государства с авторитетной позицией, такие как Китай или Индия», — сказал эксперт.

Он предположил, что из стран-гарантов могли бы быть сформированы силы наподобие миротворцев ООН, которые бы контролировали ситуацию по разделительной линии и в демилитаризованной зоне. Кнутов считает, что без подобной зоны никак не обойтись, потому что в противном случае военные провокации будут постоянно продолжаться.

«В случае, если [президент США Дональд] Трамп додавит Зеленского и европейцев в вопросе мирного соглашения, то после этого начнут действовать рабочие группы, которые будут заниматься реализацией договора. Конечно, вопрос вывода украинских войск с территории Донбасса — основной, и мне кажется, что решить его окончательно можно будет только в случае отставки Зеленского», — заключил Кнутов.

В понедельник, 18 августа, президент США проведет переговоры с президентом Украины и европейскими лидерами, чтобы обсудить предложения Москвы по урегулированию конфликта и перспективы проведения трехстороннего саммита. Сначала Трамп проведет часовую встречу с Зеленским, после чего состоятся расширенные переговоры с участием генсека НАТО, главы Еврокомиссии и лидеров ФРГ, Великобритании, Италии, Франции и Финляндии.

Ранее в Госдуме рассказали, что Евросоюз будет просить у Трампа для Украины.