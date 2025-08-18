Глава МИД ФРГ призвал заставить Россию пойти на уступки перед встречей Зеленского и Трампа

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в преддверии встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме призвал оказать Украине дополнительную помощь, чтобы заставить Россию пойти на уступки ради мира. Его слова приводит Reuters.

По словам министра, весь мир сегодня смотрит на Вашингтон. Вадефуль призвал поддерживать Киев, чтобы заставить Москву пойти на уступки ради «справедливого и длительного мира».

«Надежные гарантии безопасности имеют ключевое значение, поскольку Украина должна иметь возможность эффективно защищаться даже после прекращения огня и заключения мирного соглашения», — заявил глава МИД ФРГ.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 18 августа, позже к нему присоединятся европейские лидеры. СМИ узнали, что хозяин Белого дома не будет встречаться с украинским коллегой в присутствии гостей из Европы: сначала он проведет переговоры тет-а-тет с президентом республики, а потом к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Они должны принять участие в совместном рабочем ужине и обсуждении урегулирования конфликта в расширенном составе.

