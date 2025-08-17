На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ООН призвали учитывать мнение переселившихся в Россию украинцев

Полянский: нужно учитывать мнение 7 млн переселившихся в Россию украинцев
AP

При мирном урегулировании конфликта на Украине нужно учитывать мнение украинцев, которые нашли убежище в России. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Би-би-си».

«У них тоже есть позиция: они хотят, чтобы их признавали русскоязычными, чтобы они могли сохранить веру в каноническую Православную церковь и не подвергались преследованиям со стороны режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал дипломат.

Полянский добавил, что граждане Украины сделали свой выбор. Дипломат подчеркнул, что к их позиции нужно проявлять уважение при обсуждении условий завершения конфликта.

Утром 17 августа Зеленский обвинил Россию в «усложнении ситуации» вокруг установления мира на территории республики. По его словам, РФ якобы отвергает «многочисленные требования по прекращению огня». Такое развитие событий «усложняет ситуацию», считает президент Украины.

Ранее в Германии заявили о «катастрофе для Украины» из-за позиции Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
