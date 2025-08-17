На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ отвергли заявления Макрона о позиции России по Украине

Захарова уличила Макрона в низком вранье о том, что Россия не хочет мира
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о позиции РФ по урегулированию на Украине. Об она написала в своем Telegram-канале.

«Какое же низкое вранье! Россия семь лет предлагала мирное урегулирование в рамках Минских соглашений!» — написала Захарова.

По ее словам, французские политики «подталкивали украинские власти к госпереворотам», подрывая безопасность.

Захарова прокомментировала интервью Макрона Le Figaro, где он заявил, что «Россия не хочет мира». Минские соглашения по Донбассу были подписаны в 2015 году при участии Франции и Германии, но не реализованы Киевом.

17 августа Макрон заявил, что мирные инициативы России для Украины являются «капитуляцией». Он указал, что любые территориальные решения должны сопровождаться гарантиями безопасности, включающими сохранение боеспособности украинской армии и развертывание контингента западных стран в тыловых зонах.

Ранее в МИД Франции выступили против демилитаризации Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами