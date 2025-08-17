Захарова уличила Макрона в низком вранье о том, что Россия не хочет мира

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о позиции РФ по урегулированию на Украине. Об она написала в своем Telegram-канале.

«Какое же низкое вранье! Россия семь лет предлагала мирное урегулирование в рамках Минских соглашений!» — написала Захарова.

По ее словам, французские политики «подталкивали украинские власти к госпереворотам», подрывая безопасность.

Захарова прокомментировала интервью Макрона Le Figaro, где он заявил, что «Россия не хочет мира». Минские соглашения по Донбассу были подписаны в 2015 году при участии Франции и Германии, но не реализованы Киевом.

17 августа Макрон заявил, что мирные инициативы России для Украины являются «капитуляцией». Он указал, что любые территориальные решения должны сопровождаться гарантиями безопасности, включающими сохранение боеспособности украинской армии и развертывание контингента западных стран в тыловых зонах.

Ранее в МИД Франции выступили против демилитаризации Украины.