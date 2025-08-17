Прекращение огня на Украине без заключения мирного соглашения негативно скажется на Киеве и Европе. Об этом говорится в статье Responsible Statecraft (RS).

По данным издания, подобная «заморозка» конфликта создаст риск его повторного разгорания. Более того, Украине будет сложнее проводить необходимые реформы для дальнейшей интеграции в Евросоюз.

RS также указывает на опасность размещения миротворческих сил «коалицией желающих» в случае прекращения огня, подчеркивая, что Европа не обладает достаточными ресурсами и военной мощью для участия в вооруженном конфликте.

Сегодня агентство Reuters написало, что Россия представила четкий перечень условий для окончания СВО, в который входит вывод украинских войск из Донбасса и закрепление за русским языком статуса официального на Украине.

Ранее Зеленский обвинил Россию в «усложнении ситуации» вокруг урегулирования на Украине.