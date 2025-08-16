В Совфеде объяснили, почему Трамп и Путин не встречались наедине на Аляске

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была не тет-а-тет, а в формате «три на три», чтобы были свидетели переговоров, которые бы не позволили переврать слова президентов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я бы не сказал, что встреча окутана туманом, просто было принято решение не выносить все детали на прессу. Это сделано специально, иначе бы сейчас журналисты руководили процессом, а не политики. Западная пресса в основном придерживается антитрамповских позиций, а потому не упустила бы шанса скомпрометировать начавшееся сближение между Россией и Соединенными Штатами», — пояснил сенатор.

Джабаров считает, что сохраняя определенную долю недосказанности, Москва и Вашингтон могут полностью держать под контролем переговорный процесс.

«Я думаю, что результат встречи в любом случае положительный. Есть контакт, есть перспективы взаимодействия, никакие санкции пока рассматриваться не будут. Кроме того, в отношениях между Москвой и Вашингтоном накопилось очень много вопросов, которые не решить за три часа встречи», — заключил сенатор.

Трамп и Путин провели переговоры на Аляске в формате «три на три» с участием министров и помощников президентов. После этого состоялась короткая совместная пресс-конференция, в ходе которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. При этом Трамп обозначил, что «теперь все зависит от украинского президента», а журналист The Economist Оливер Кэрролл заявил, что уже заключено соглашение о прекращении огня до встречи лидеров России, Украины и США.

Ранее Трамп рассказал, что будет в случае успеха переговоров с Зеленским.