В Пентагоне рассказали о сомнительных расходах из-за Украины

Пентагон: США потратили $1 млрд на сомнительные расходы из средств для Украины
Andrew Harnik/AP

Минобороны США с февраля 2022 года потратило $1 миллиард из средств, предназначенных для помощи Украине, на «сомнительные расходы». Об этом свидетельствуют данные офиса генерального инспектора Пентагона, пишет РИА Новости.

Согласно отчету, начиная с февраля 2022 года в минобороны США поступило $39,3 миллиарда из федерального бюджета с целью компенсации затрат Пентагона на оказание помощи Украине. Данные средства должны были быть направлены на восстановление арсеналов военного ведомства. Однако по результатам проведенного аудита было установлено, что минобороны в своих отчетах, предоставляемых конгрессу США, указывало завышенные суммы, что позволяло получать более крупные возмещения.

«Мы определили, что 32 действия на сумму $5,7 миллиарда не имели соответствующей документации. <...> Мы считаем $1 миллиард <...> сомнительными расходами», — говорится в документе.

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты могут вернуть на свои военные склады вооружение, ранее предоставленное Украине.

Ранее ФРГ согласилась профинансировать поставки американского оружия Украине.

