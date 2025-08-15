На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин направил слова поддержки жителям Пакистана, пострадавшим от наводнения

Путин выразил соболезнования Пакистану из-за наводнения в Хайбер-Пахтунхва
true
true
true
close
Global Look Press

Президент России Владимир Путин направил соболезнования руководству Пакистана в связи с последствиями наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Текст телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

В послании он выразил слова сочувствия и поддержки семьям, потерявшим своих домочадцев, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По данным телеканала Geo TV, в результате сильных ливней и вызванных ими наводнений в Пакистане не смогли спасти не менее 45 человек, среди которых 10 детей. Наибольшее число потерь зафиксировано в провинции Хайбер-Пахтунхва. Также сообщается о разрушении жилых домов и эвакуации местных жителей.

Одновременно, как передает телеканал TOLOnews, в соседнем Афганистане из-за проливных дождей и паводков пострадали провинции Майдан, Вардак и Логар. Там не выжило четыре человека, включая троих детей, еще четверо получили травмы. Сотни семей были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее японские власти призвали к срочной эвакуации миллионов граждан из-за рекордных дождей.

