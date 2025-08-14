В Европе призвали сторонников Киева готовиться к развертыванию войск на Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны так называемой «коалиции желающих» должны быть готовы к развертыванию войск на территории Украины. Его слова передает LRT.

«Мы должны быть готовы к развертыванию войск для обеспечения безопасности на Украине», – подчеркнул Науседа.

Он заверил, что Литва готова предоставить войска и необходимые мощности для развертывания сил союзников. Глава государства также в очередной раз заявил, что вопрос мира не может решаться без Украины, и Владимир Зеленский должен участвовать в будущих встречах по урегулированию.

В июле Великобритания и Франция заявили о готовности направить до 50 тыс. военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией.

Контингент должен был стать основой международной коалиции из более чем 30 стран, поддерживающих безопасность страны. Стармер заявлял, что все необходимые оперативные документы уже готовы, и коалиция сможет приступить к выполнению миссии в течение нескольких часов после подписания соглашения о прекращении огня.

