Сын Байдена ответил на требование жены Трампа извиниться за слова о ней

Сын Байдена заявил, что не извинится за слова о знакомстве Трампа с Меланьей
Jonathan Ernst/Reuters

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер в интервью YouTube-каналу Channel 5 with Andrew Callaghan ответил на требование жены американского лидера Дональда Трампа Меланьи извиниться перед ней за слова, что с супругом ее якобы познакомил финансист Джеффри Эпштейн.

«Пошло оно к черту, этого не будет», — заявил он.

По словам Байдена, высказываясь в адрес жены Трампа, он опирался на данные СМИ, а также на высказывания писателя Майкла Вулфа, который якобы брал интервью у Эпштейна.

Незадолго до этого адвокаты первой леди направили Хантеру Байдену официальное требование об отзыве «ложных» и «клеветнических» утверждений, связывающих ее с Эпштейном. В обращении юристов говорится, что заявления не только ложны, но и наносят непоправимый ущерб репутации Меланьи Трамп.

5 августа Байден-младший опубликовал на YouTube видео, в котором сообщил, что именно Эпштейн познакомил Меланью с будущим президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп рассказал, как называет жену перед сном.

