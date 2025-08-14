На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посольство РФ отреагировало на высылку российского дипломата из Эстонии

Посольство РФ: Москва даст ответ на высылку российского дипломата из Эстонии
Вадим Анцупов/РИА «Новости»

Москва даст ответ на высылку первого секретаря посольства РФ из Эстонии. Об этом посольство России в Таллине заявило в своем Telegram-канале.

«Враждебные действия Таллина не останутся без ответа», — сказано в заявлении.

В дипмиссии также отвергли обвинения эстонских властей в адрес российского дипломата, назвав их абсурдными.

«Расцениваем их как очередную попытку осложнить деятельность диппредставительства, парализовать работу консульского отдела в и без того сложных условиях, созданных руководством ЭР (Эстонской Республики. — «Газета.Ru») в последнее время», — говорится в сообщении посольства.

13 августа министерство иностранных дел Эстонии заявило о высылке первого секретаря посольства России, объявив его персоной нон грата. В ведомстве сообщили, что дипломат должен покинуть страну.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что причиной высылки сотрудника российского посольства является то, что он якобы «активно участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии». Кроме того, дипломата обвинили в участии в расколе эстонского общества.

Ранее экс-депутат Европарламента объяснил, почему в странах Прибалтики процветает русофобия.

