В США попросили Европу пересмотреть политику в отношении Украины

Экс-чиновник Пентагона призвал Европу отказаться от поддержки Украины
Global Look Press

Европейским лидерам стоит перестать оказывать помощь Украине, чтобы не нанести вред своему собственному будущему, написал в статье на платформе Substack бывший помощник заместитель главы Пентагона Стивен Брайен.

По словам бывшего чиновника, действия президента Украины Владимира Зеленского направлены на срыв переговорного процесса России и США, а следуя аналогичной радикальной позиции, Европа рискует быть изолированной от переговоров.

«Зеленский не сменит курс. Он продолжит попытки подорвать американо-российские переговоры. Но Европе необходимо пересмотреть свою поддержку Украины под руководством Зеленского», — отметил эксперт.

Все, что останется европейским лидерам – это наблюдать со стороны за улучшением отношений между двумя странами. Попытки Европы помешать достижению соглашения по Украине будет расценено как угроза национальной безопасности США, предупредил в своей статье Брайен.

15 августа на Аляске в городе Анкоридж пройдет саммит России и США, где лидеры двух стран – Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры по скорейшему мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Зеленский назвал главный пункт переговоров на Аляске.

