Мединский: Киев вернул всего двух бойцов ВСУ из списка с тысячей имен

true
true
true
close
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Украинские власти согласились вернуть на родину всего двух бойцов ВСУ из той, тысячи от которой ранее отказались. Об этом в своем Telegram-канале сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он рассказал о сегодняшнем обмене военнопленными, по итогам которого Россия получила назад 84 бойцов, и столько же вернулись на Украину.

«А вот из 1000 пленных вэсэушников, которые обращались к Зеленскому, украинская сторона приняла лишь двух человек. <...> Наверное, боятся, что в русском плену их совсем переагитировали», — написал Мединский.

Он уточнил, что двух переданных украинской стороне солдат зовут Владимир Федоренко и Александр Бойчук.

6 августа RT со ссылкой на источники сообщило, что Киев отказался от тысячи солдат Вооруженных сил Украины, вычеркнув их из списков на обмен. Журналисты допустили, что вместо вычеркнутых из списка военнопленных Украина могла внести в них других людей. Однако причина, по которой было принято такое решение, остается неизвестной.

По данным СМИ, среди этих военнопленных нет ни одного офицера, большинство из них, около 70%, — солдаты, рядовые и матросы.

Ранее Захарова обвинила Зеленского в борьбе с украинским народом.

