В Польше задержали украинца за размещение бандеровской символики

ТАСС: спецслужбы Польши задержали украинца за размещение символов Бандеры
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

В Польше правоохранители задержали украинского подростка, который размещал бандеровскую символику на зданиях и памятниках в Варшаве, Вроцлаве и селе Домостава. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский, передает ТАСС.

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности совместно с полицейскими провели совместную операцию, в результате которой был задержан 17-летний украинец. По данным сотрудников, он размещал на зданиях и памятниках бандеровские флаги и лозунги, пропагандирующие нацистскую идеологию», — заявил он.

По словам Добжиньского, на прошлой неделе подросток осквернил памятник жертвам Волынской резни, нарисовав на нем бандеровский флаг и надпись «Слава УПА» (Украинская повстанческая армия, запрещена в России - прим. ред.).

Премьер министр Польши Дональд Туск отреагировал на инцидент, сказав, что молодой человек мог быть завербован иностранными спецслужбами. По его словам, ранее были подобные случаи вербовки на территории страны.

Незадолго до этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что появление бандеровской символики в стране возмутительно. По его словам, власти должны реагировать на подобные проявления очень решительно, высылая людей, пропагандирующих символику, из страны.

Ранее глава минобороны Польши осудил бандеровский флаг на концерте в Варшаве.

