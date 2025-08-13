На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России прокомментировали проект «Маршрут Трампа» на Южном Кавказе

Дипломат Фадеев: Россия изучит проект «Маршрут Трампа»
Kevin Lamarque/Reuters

Россия изучит тонкости проекта транспортного коридора между Арменией и Азербайджаном, который получит название «Маршрут Трампа» в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, передает ТАСС.

Дипломат обратил внимание, что подключение внерегиональных сил на Южном Кавказе должно продвигать мирную повестку, а не создавать новых проблем и новых разделительных линий.

Россия также указывала, что необходимо принимать во внимание такие факторы, как членство Армении в Евразийском экономическом союзе и присутствие российских пограничников в Сюникской области, напомнил Фадеев. По словам представителя МИД РФ, эти два пункта следует учитывать при проработке принятия решений по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Алиев и Пашинян выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира.

