Агентам СБУ после работы в России меняют внешность с помощью пластики

Агентам Службы безопасности Украины (СБУ) после работы в России меняют внешность с помощью пластической хирургии, делая их совершенно неузнаваемыми. Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью телеканалу «Мы-Украина».

«При необходимости и с согласия самого источника, мы действительно меняем им внешность», — признался Малюк.

По его словам, СБУ привлекает всемирно известных пластических хирургов, которые помогают обезопасить жизнь негласных агентов службы после выполнения заданий в РФ. Затем им готовят документы для прикрытия, и эти люди начинают жизнь с нуля, уточнил он. Малюк добавил, что это делается в случае, если «враг бдит и хочет их догнать».

До этого глава Службы безопасности Украины раскрыл подробности операции «Паутина», в ходе которой подверглись атаке российские военные аэродромы. По словам Малюка, украинские граждане, причастные к операции, покинули территорию России до перемещения беспилотников. Он уточнил, что они выехали в третьи страны под видом отдыха, получили новые документы и вернулись на Украину.

