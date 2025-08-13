На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американский журналист спрогнозировал итоги переговоров Путина и Трампа

Журналист Бом: инициативы, представленные Путиным на Аляске, удовлетворят Трампа
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Американский журналист Майкл Бом в эфире Tsargrad.tv дал прогноз относительно предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.

По мнению обозревателя, Путин представит американскому коллеге свое видение мирной сделки, которое удовлетворит последнего. В целом, глава Белого дома охотнее будет договариваться с Москвой, чем с Брюсселем и Киевом, считает Бом.

«Его принципиальная позиция, что есть супердержавы, три кита — это Россия, США и Китай. И они решают все. Поэтому я не думаю, что будет вторая встреча с [украинским лидером Владимиром] Зеленским, Трамп считает, что это не нужно», — сказал журналист.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы РФ и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Известно также, что Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее в Польше испугались капитуляции Украины после саммита на Аляске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами