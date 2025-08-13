Американский журналист спрогнозировал итоги переговоров Путина и Трампа

Американский журналист Майкл Бом в эфире Tsargrad.tv дал прогноз относительно предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.

По мнению обозревателя, Путин представит американскому коллеге свое видение мирной сделки, которое удовлетворит последнего. В целом, глава Белого дома охотнее будет договариваться с Москвой, чем с Брюсселем и Киевом, считает Бом.

«Его принципиальная позиция, что есть супердержавы, три кита — это Россия, США и Китай. И они решают все. Поэтому я не думаю, что будет вторая встреча с [украинским лидером Владимиром] Зеленским, Трамп считает, что это не нужно», — сказал журналист.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы РФ и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Известно также, что Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее в Польше испугались капитуляции Украины после саммита на Аляске.