Названа дата встречи Лаврова с главой МИД Индии Джайшанкаром

Фадеев: Лавров 21 августа проведет переговоры с главой МИД Индии
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров 21 августа проведет в Москве переговоры с главой внешнеполитического ведомства Индии Субраманьямом Джайшанкаром, который прибудет в столицу с официальным визитом. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель директора департамента информации и печати ведомства Алексей Фадеев.

Дипломат уточнил, что глава индийского МИД примет участие в 26-й сессии межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

По словам Фадеева, в ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудят двустороннюю повестку дня и взаимодействие в международных форматах.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Индии. В качестве обоснования данного решения было заявлено, что, приобретая нефть у России, Нью-Дели фактически оказывает финансовую поддержку Москве в контексте конфликта на Украине. В результате общий размер пошлин на индийские товары достиг 50%.

Ранее стало известно, что пошлины Трампа пока не повлияли на закупку Индией российской нефти.

