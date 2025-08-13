Представитель Ирана обсудит в Ливане кризис вокруг оружия «Хезболлы»

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани 13 августа проведет в Ливане переговоры о разрешении кризиса вокруг оружия шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает бейрутская газета Al Nahar.

Лариджани проведет встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном, спикером парламента Набихом Берри и главой правительства Навафом Саламом и передаст им «важное стратегическое послание», которое касается единства и независимости страны.

По данным газеты, переговоры будут сложными на фоне напряженных отношений между Ливаном и Ираном. Кроме того, в Ливане после отказа формирований «Хезболлы» в соответствии с требованиями США и Израиля разоружиться существенно обострилась внутриполитическая обстановка. Сторонники движения провели массовые уличные протесты.

26 июля сообщалось, что на юге Ливана силами израильской армии ликвидирован штабной командир ливанского шиитского движения «Хезболла» Али Абд аль-Кадер Исмаил.

Ранее Израиль нанес серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане.