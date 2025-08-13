На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Представитель Ирана обсудит в Ливане кризис вокруг оружия «Хезболлы»

Иранский эмиссар Лариджани обсудит в Бейруте кризис вокруг оружия «Хезболлы»
true
true
true
close
Global Look Press

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани 13 августа проведет в Ливане переговоры о разрешении кризиса вокруг оружия шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает бейрутская газета Al Nahar.

Лариджани проведет встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном, спикером парламента Набихом Берри и главой правительства Навафом Саламом и передаст им «важное стратегическое послание», которое касается единства и независимости страны.

По данным газеты, переговоры будут сложными на фоне напряженных отношений между Ливаном и Ираном. Кроме того, в Ливане после отказа формирований «Хезболлы» в соответствии с требованиями США и Израиля разоружиться существенно обострилась внутриполитическая обстановка. Сторонники движения провели массовые уличные протесты.

26 июля сообщалось, что на юге Ливана силами израильской армии ликвидирован штабной командир ливанского шиитского движения «Хезболла» Али Абд аль-Кадер Исмаил.

Ранее Израиль нанес серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами