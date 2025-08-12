На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Азербайджан отказался от участия в заседании Совета глав МВД СНГ

Глава МВД Азербайджана Эйвазов отказался от участия в заседании органа СНГ
Министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов отказался от участия в заседании Совета глав МВД стран — участниц СНГ, которое прошло 12 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал Oxu.az.

«Министр внутренних дел Азербайджанской Республики на заседании не присутствовал. По имеющимся данным, МВД АР отказалось от участия в работе Совета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что председателем заседания был руководитель МВД России Владимир Колокольцев. В ходе встречи представители государств СНГ обсуждали взаимодействие органов, проблемы нелегальной миграции, совместную борьбу с преступностью и другие темы.

11 августа стало известно, что Азербайджан планирует направить Украине $2 млн на гуманитарную помощь в виде электрооборудования. В Госдуме в качестве ответных мер предложили запретить импорт азербайджанских товаров, а также «разгромить диаспоры и ударить» по этническим ОПГ и их бизнесу в России. Также российские парламентарии объяснили, что произойдет, если Баку снимет эмбарго на поставки вооружения Украине.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Алиев осудил «авиаудары России» по нефтебазе компании из Азербайджана на Украине.

