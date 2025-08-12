На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутата Рады Дубинского сняли с должности

Депутат Железняк: Дубинского сняли с должности зампреда и члена комитета Рады
dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Находящегося в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутата Верховной рады Александра Дубинского сняли с должности заместителя главы комитета парламента по вопросам финансов и налоговой политики. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский депутат Ярослав Железняк.

По его словам, в поддержку отставки Дубинского высказались 16 парламентариев, решение было принято единогласно.

В ответ на это Дубинский в Telegram-канале написал: «С удовольствием постою в сторонке, посмотрю за будущим этих прекрасных людей».

Незадолго до этого стало известно, что суд на Украине продлил арест подозреваемому в совершении государственной измены депутату Дубинскому. Ему продлили содержание в следственном изоляторе до 3 октября 2025 года. Политик отметил, что обвинение, которое ему предъявлено, было опровергнуто не только в США.

Дубинский состоял во фракции партии «Слуга народа», однако в марте 2021 года был оттуда исключен. Позднее, в ноябре 2023 года, депутата отправили в СИЗО по подозрению в якобы работе на ГРУ.

Ранее в Раде заявили, что дни режима Зеленского «сочтены».

