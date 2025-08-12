В Госдуме оценили слова Трампа об ошибке генерала ВС РФ

Президент США Дональд Трамп не разбирается в военном деле и может считать, что ему это и не нужно. Такое заявление в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» сделал член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник.

Таким образом он прокомментировал высказывание американского лидера о том, что Вооруженные силы РФ не смогли добраться до Киева в самом начале специальной военной операции из-за ошибки некоего генерала.

Как отметил парламентарий, в конце февраля 2022 года российские войска провели десантную операцию в Гостомеле в Киевской области. По мнению Колесника, те события войдут в мировые учебники по военному делу.

При этом депутат подчеркнул, что дальнейшие события — это результат проявленного Москвой доверия к обещаниям западных политиков. Он добавил, что впоследствии это оказалось ошибкой.

«На предмет военной тактики американцам нас учить нечему. <...> Танковая атака там не предусматривалась», — добавил Колесник.

11 августа Трамп в ходе брифинга заявил, что бойцы ВС РФ в самом начале конфликта на Украине могли добраться до Киева за четыре часа по шоссе. Однако некий российский генерал якобы решил добраться до украинской столицы через сельскохозяйственные угодья, и танки просто застряли, утверждал президент США.

Ранее Трамп «отмахнулся» от заявлений Зеленского, отказавшегося идти на территориальные уступки.