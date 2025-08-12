На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о подготовке белорусской оппозиции к захвату власти

РИА: белорусская оппозиция призвала НАТО создать военные отряды из эмигрантов
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Белорусская оппозиция на конференции «Новая Беларусь» в Варшаве попросила вооруженные силы стран НАТО сформировать подразделения из эмигрировавших граждан для силового захвата власти в Белоруссии. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.

Мероприятие прошло 9-10 августа. На его закрытую часть были приглашены представители некоторых зарубежных спецслужб, включая службу безопасности и главное управление разведки Минобороны Украины, а также польскую Службу военной разведки, Агентство разведки и других структур.

Подразделения из эмигрировавших белорусов могут стать подобием украинского «иностранного легиона», где проходят службу иностранцы. Белорусская оппозиция хочет задействовать их в реализации плана по силовому захвату власти в Белоруссии, рассказал собеседник агентства.

По его словам, на конференции было заявлено, что организация «Объединенный переходный кабинет» ведет секретные переговоры с властями других государств о создании таких отрядов в Латвии, Литве, Польше, Украине и других странах НАТО.

При этом страны Запада в ответ требуют от оппозиции максимально привлекать граждан Белоруссии, проживающих в Европе, к службе в указанных формированиях.

Ранее сообщалось, что в Варшаве отрабатывали сценарий нападения на Белоруссию и Курскую область.

