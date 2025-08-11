На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шойгу заявил, что Молдавией управляют иностранные политики

Шойгу: Молдавия находится под тотальным внешним управлением
Евгений Биятов/РИА Новости

Советники из стран Европейского союза действуют во всех государственных органах Молдавии, включая силовые ведомства, страна находится под тотальным внешним управлением. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье «Молдова на перепутье» для РИА Новости.

По его словам, исполняя указания зарубежных «хозяев», молдавские власти в 2025 году узаконили схему отъема земель у фермеров с последующей продажей на аукционах. Это скорее приблизит уничтожение национального сельского хозяйства и массовое банкротство фермеров, отметил Шойгу.

В июле текущего года была одобрена продажа порта Джурджулешты компании «Администрация морских портов Констанцы». По мнению секретаря СБ, это решение резко ограничивает суверенитет Молдавии.

Бывший центральный стадион в Кишиневе передается под строительство нового здания американского посольства. Кроме того, за символическую сумму в €2,5 млн на торги выставлен аэропорт в районе города Кагул, добавил Шойгу.

Ранее в Гагаузии предупредили Молдавию о дестабилизации ситуации после приговора Евгении Гуцул.

