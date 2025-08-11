Советники из стран Европейского союза действуют во всех государственных органах Молдавии, включая силовые ведомства, страна находится под тотальным внешним управлением. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье «Молдова на перепутье» для РИА Новости.

По его словам, исполняя указания зарубежных «хозяев», молдавские власти в 2025 году узаконили схему отъема земель у фермеров с последующей продажей на аукционах. Это скорее приблизит уничтожение национального сельского хозяйства и массовое банкротство фермеров, отметил Шойгу.

В июле текущего года была одобрена продажа порта Джурджулешты компании «Администрация морских портов Констанцы». По мнению секретаря СБ, это решение резко ограничивает суверенитет Молдавии.

Бывший центральный стадион в Кишиневе передается под строительство нового здания американского посольства. Кроме того, за символическую сумму в €2,5 млн на торги выставлен аэропорт в районе города Кагул, добавил Шойгу.

Ранее в Гагаузии предупредили Молдавию о дестабилизации ситуации после приговора Евгении Гуцул.