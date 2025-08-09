На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Колумбии оценил политику Трампа против наркотиков

Президент Колумбии Петро поддержал антинаркотическую политику Трампа
Global Look Press

Президент Колумбии Густаво Петро поддержал антинаркотическую политику своего американского коллеги Дональда Трампа. Об этом колумбийский лидер заявил в социальной сети X.

«Я согласен с ней (антинаркотической политикой — «Газета.Ru») при условии уважения национального суверенитета. Несомненно, необходимо удвоить или утроить борьбу против наркоторговых организаций, начиная с их главарей, их финансов и массовой конфискации их незаконного товара», — написал политик.

Петро добавил, что правительство Колумбии уже координирует подобную работу с другими странами, которые готовы «по-настоящему участвовать в этой борьбе». По его словам, Богота планирует продолжить сотрудничать с государствами, если каждая сторона будет соблюдать независимость участников процесса.

Накануне газета The New York Times сообщила, что Трамп в секретном порядке утвердил директиву для Пентагона, разрешающую применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей, квалифицированных его администрацией как террористические организации. В статье издания говорится, что решение американского лидера является наиболее решительным шагом в рамках кампании против подобных группировок.

Ранее стало известно, что Трамп предлагал ввести войска в Мексику.

