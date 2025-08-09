На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский в разговоре с финским президентом напомнил об угрозе со стороны России

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Стуббом
IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Президент Владимир Зеленский провел «хороший разговор» со своим финским коллегой Александером Стуббом, чтобы скоординировать позиции для продуктивной работы с США. Об этом украинский политик написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, у США «есть решимость и возможность» окончить боевые действия. Он отметил, что Киев должен действовать «мудро и скоординировано» на фоне желания Москвы затянуть военное противостояние и получить больше территорий.

Украинский лидер обратил внимание, что его страна и Финляндия имеют самые длинные в Европе границы РФ, а жители этих государства хорошо знают, с какими угрозами это связано. Киев и Хельсинки договорились продолжать сотрудничество ради общей безопасности.

До этого Зеленский провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Испании Педро Санчесом. Лидер республики поблагодарил обоих политиков за поддержку и обсудил с ними дипломатическую ситуацию и контакты с партнерами. Зеленский подчеркнул, что Украина готова «максимально продуктивно» работать для «реального мира»: ей и ее партнерам нужно настоящее окончание боевых действий и надежные гарантии безопасности.

Ранее американист оценил, может ли Украина сорвать встречу Путина и Трампа.

Переговоры о мире на Украине
