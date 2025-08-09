На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Скончался единственный в истории руководитель и ФБР, и ЦРУ

Bloomberg: в США в возрасте 101 года умер экс-глава ФБР и ЦРУ Уильям Уэбстер
US Federal Bureau of Investigati/Global Look Press

В США на 102-м году жизни умер бывший директор ФБР и ЦРУ Уильям Уэбстер. О его смерти сообщили Bloomberg родственники.

Семья назвала Уэбстера «необыкновенным человеком», посвятившим жизнь защите страны и верховенства закона.

Уэбстер оставался единственным в истории человеком, возглавлявшим и ФБР, и ЦРУ. Свою карьеру он начал в ФБР, где постепенно поднялся по служебной лестнице и в 1978 году был назначен директором Федерального бюро расследований президентом Джимми Картером. В 1987 году следующий глава государства Рональд Рейган назначил его главой Центрального разведывательного управления, где Уэбстер оставался до выхода на пенсию в 1991 году при администрации Джорджа Буша-старшего.

Кроме того, Уэбстер некоторе время возглавлял Совет по надзору за бухгалтерским учетом США. Уэбстер был известен строгим соблюдением законности и предпочитал, чтобы к нему обращались «судья». Скончался в возрасте 101 года.

Ранее умерла первая женщина-директор МИ-5.

